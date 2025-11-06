17.6 C
Tabanelli caduta in allenamento slopestyle, sospetta distorsione del ginocchio

(Adnkronos) – L’azzurra Flora Tabanelli, impegnata nel raduno austriaco di Stubai insieme al resto della squadra di slopestyle di Coppa del mondo, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro. Lo riporta la Fisi. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, si recherà nelle prossime ore presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri. 

sport

