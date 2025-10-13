18.8 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Taffo cambia nome, diventa ‘Tanuba’ per evitare strumentalizzazioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Taffo Funeral Services, impresa leader nel settore funerario e protagonista di una delle più innovative strategie di comunicazione del panorama italiano, cambia nome e diventa Tanuba. La decisione di abbandonare il nome Taffo nasce da motivi strategici e valoriali: proteggere e rafforzare l’identità di una community di oltre un milione di persone che nel tempo è diventata parte integrante del brand. L’obiettivo è evitare strumentalizzazioni legate a un cognome e trasformare un patrimonio di persone, idee e partecipazione in un’identità condivisa, solida e collettiva. 

Il nuovo nome, Tanuba, fonde ‘Taffo’ con ‘Anubi’, l’antica divinità egizia protettrice dei defunti, evocando il legame con le origini e la proiezione verso il futuro. Accanto alla nuova identità nasce anche la mascotte Tanuba, una baretta in giacca e cravatta scelta direttamente dalla community, simbolo concreto di coinvolgimento e partecipazione collettiva.  

Oggi il gruppo conta oltre quaranta sedi in Italia. Il modello di franchising centralizzato consente di mantenere coerenza nei valori e nella qualità del servizio, garantendo economie di scala e uniformità operativa. Il gruppo registra un fatturato annuo compreso tra i 15 e i 16 milioni di euro, confermando una crescita costante e una solidità economica che lo posizionano come riferimento nel mercato funerario nazionale e internazionale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.8 ° C
19.6 °
16.6 °
67 %
1kmh
0 %
Lun
18 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1573)ultimora (1127)vid (98)tec (84)Lav (71)sal (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati