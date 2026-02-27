14.3 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Tagliavanti (Camera commercio Roma): “Centrale saper governare l’Ai”

(Adnkronos) – “Ringrazio la ministra Calderone per aver scelto la nostra sede per evento così importante e strategico. Si parlerà di un futuro sempre più presente, un grande tema per la società non solo italiana e europea: come governare l’intelligenza artificiale, guardando in particolare all’impatto sul mondo del lavoro”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, intervenendo all’evento ‘Ia e lavoro: Governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità’, promosso dal ministero del Lavoro e in corso nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in piazza di Pietra, presso la sede della Camera.  

E Tagliavanti ha sottolineato la necessità di accelerare per l’economia italiana e di trovare le competenze adeguate per le imprese. “C’è una forte domanda di lavoratori, ma il 36% di questa domanda è di qualifiche digitali e 10% di alto livello. La domanda è se il mercato è in grado di fornire queste professionalità”, ha conclude Tagliavanti.  

