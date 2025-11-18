13.3 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Taiwan, invasione cinese o calamità naturali: arriva ‘la guida per la sopravvivenza’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una ‘guida per la sopravvivenza’. Nelle case dei 23 milioni di abitanti di Taiwan, sempre sotto il pressing politico e militare di Pechino che vuole la “riunificazione” dell’isola, arriva un opuscolo aggiornato con le indicazioni da seguire in caso di calamità naturali o guerra. Lo scenario più temuto è un attacco militare cinese e un’invasione dell’isola.  

L’iniziativa era stata annunciata a settembre. Ora, da domani, le linee guida inizieranno a entrare nelle case dei taiwanesi, come confermato dalle autorità di Taipei e riportato dalla Cna. L’obiettivo è concludere l’operazione entro l’inizio di gennaio. Nell’opuscolo, di cui saranno stampate più di dieci milioni di copie, ci sono indicazioni sulle scorte che è meglio avere, sul bagaglio a mano da tenere pronto. 

Nell’eventualità di un’invasione militare, dicono le autorità di Taiwan, è da considerarsi “disinformazione” qualsiasi affermazione su una resa di Taipei o una sconfitta dell’isola di fatto indipendente, che rivendica la sua democrazia. A Taipei lo slogan è “essere preparati, significa essere più sicuri”. Il libricino è alla terza edizione dal 2022. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
13.3 ° C
13.8 °
11.8 °
65 %
7.2kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1595)ultimora (1499)sport (56)demografica (40)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati