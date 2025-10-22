17.5 C
Tajani a Londra inaugura ‘Casa Italia’: “Vetrina del nostro Sistema”

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugura oggi a Londra “Casa Italia”, la nuova sede che ospita gli uffici dell’ambasciata, dell’Istituto italiano di cultura e dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a due passi da Buckingham Palace, nel centro nevralgico della vita politica e istituzionale del Regno Unito. 

Casa Italia, realizzata con il contributo delle principali aziende italiane di design e arredamento e di musei italiani e britannici, sarà luogo di incontro di tutte le componenti del Sistema Italia, offrendo una promozione del nostro Paese a tutto tondo, che coniuga l’anima economica, culturale, artistica e sociale in un unico centro. Sarà uno spazio aperto a tutti: rappresentanti delle istituzioni; imprenditori; cittadini; studenti; accademici e scienziati; sportivi; giornalisti; esponenti del mondo dell’arte e della cultura, sottolinea la Farnesina in una noyya.  

“La sede di Casa Italia costituirà una nuova vetrina di promozione dell’Italia e un trampolino di lancio per le nostre imprese, attraverso un gioco di squadra di tutti gli attori del Sistema Italia che potranno erogare migliori servizi, sostenendo l’export italiano, la crescita e l’attrazione di investimenti nel nostro Paese”, ha dichiarato Tajani. 

internazionale/esteri

