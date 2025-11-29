9.1 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tajani a pranzo con Marina Berlusconi, l’incontro lunedì scorso a Milano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pranzo informale, lunedì scorso, a Milano tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia e la presidente di Fininvest, a quanto apprende l’Adnkronos, si sono visti nella casa della primogenita del Cavaliere in Corso Venezia, intorno alle 13.30, per uno scambio di vedute sulla situazione politica a poche ore dalla chiusura dei seggi (che è stata alle 15) per le regionali che poi hanno sancito la vittoria del centrosinistra con il campo largo in Campania e Puglia e l’affermazione del centrodestra nel Veneto del dopo Zaia. Nel corso della colazione di lavoro, tra le altre cose, avrebbero commentato le prime proiezioni elettorali. All’incontro era presente l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destra di Berlusconi, Gianni Letta. 

 

Il faccia a faccia rientrerebbe in quei contatti che avvengono periodicamente tra la presidente di Fininvest e il leader di Fi. Questo sarebbe servito a fare il tradizionale punto della situazione sui principali temi dell’attualità prima di Natale. Nelle scorse settimane Marina Berlusconi aveva ricevuto il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, riconfermato lo scorso ottobre alla guida della sua Regione.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.5 °
7.8 °
49 %
0.5kmh
63 %
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1329)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati