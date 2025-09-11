23.3 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Tajani come influencer prezzolati da Israele”, botta e risposta Ronzulli-M5S in Senato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ministro, lei si comporta come uno di quegli influencer prezzolati dal governo israeliano per non dire la verità”. La frase della senatrice M5S Alessandra Majorino, in aula al Senato in occasione dell’informativa del governo su Ucraina e Mo, ha scatenato le proteste della maggioranza.  “Non ho insultato nessuno, influencer non è un insulto ma un dato di fatto”, si è affrettata a chiarire poi la senatrice pentastellata tra le grida dai banchi della maggioranza.  A stretto giro, però, è arrivata la replica della presidente di turno Licia Ronzulli: “Lei ha usato la parola prezzolato, vuol dire pagato da altri, si assume la responsabilità di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali”, ha spiegato Ronzulli mentre dai banchi del M5S si levavano proteste e, tra l’altro, le urla ‘vergogna’.  “Se c’è qualcuno che si deve vergognare non è certo la presidenza, oggi. Ci sono i resoconti, ho chiesto rispetto nel linguaggio. Da presidente chiedo rispetto nei confronti del ruolo e della persona, poi ognuno è ibero di esprimere le proprie idee”, ha chiarito Ronzulli.  ”E’ inaccettabile”, una ”accusa molto grave quella di essere un influencer prezzolato da Israele”, ha poi commentato lo stesso Tajani durante l’informativa alla Camer,a dicendo che ”nessuno può permettersi di infangare il mio onore e la mia dignità”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.3 ° C
23.9 °
22.8 °
72 %
2.6kmh
40 %
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Gaza (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati