Tajani: “L’impegno dell’Italia in Medio Oriente sarà importante”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’impegno italiano in Medio Oriente sarà un impegno importante. Vedremo come, può essere per la formazione della polizia palestinese, può essere per dare un contributo forte anche all’amministrazione civile. Noi già abbiamo inserito nei comitati di coordinamento militari e diplomatici. L’Italia sarà sicuramente parte costruttiva anche perché organizzeremo la conferenza del Cairo per la ricostruzione”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Niagara-on-the-lake, località dell’Ontario sede della riunione dei ministri degli Esteri del G7.  

“Già abbiamo deciso di investire 60 milioni di euro per la ricostruzione di Gaza. I primi cinque già erano stati inviati pochi mesi fa, quindi l’Italia svolgerà un ruolo importante – ha aggiunto Tajani – ne parleremo e concorderemo ovviamente tutte le iniziative con i nostri interlocutori che non sono soltanto quelli del G7, ma anche i Paesi musulmani”.  

“Non bisogna neanche considerare l’offensiva russa come un’offensiva di grandi vittorie perché c’è anche molta propaganda. Sono tre anni che dicono che vincono la guerra e ancora non riescono a vincere. Quindi credo che si debba lavorare moltissimo”, ha dichiarato inoltre il ministro degli Esteri commentando le recenti conquiste rivendicate dalla Russia in Ucraina. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

