Tajani: “Pier Silvio Berlusconi? Sollecitazioni positive, Forza Italia si sta rinnovando”

(Adnkronos) – Le parole di Pier Silvio Berlusconi sono “sollecitazioni positive. Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. Quello che stiamo facendo è far emergere anche i giovani, penso al Segretario Nazionale dei Giovani, penso ai nuovi eletti alle ultime regionali, abbiamo eletto ragazzi di 24, 25 anni. Penso ai nostri vice segretari che stanno lavorando, i congressi che abbiamo fatto e che faremo, quindi questo è un modo di allargare”. Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Mumbai.

“Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro”, ha poi sottolineato.

“Troveremo, senza mai offendere nessuno, una nuova classe dirigente che rappresenti il futuro, sempre di più”, ha quindi promesso Tajani, aggiungendo: “Faremo sempre più emergere volti nuovi, un partito aperto, allargato e con una classe dirigente eletta. I congressi provinciali, comunali, ed i prossimi che faremo regionali, sono serviti ad allargare il numero delle persone che partecipano. Quindi siamo un partito con le porte aperte”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)