venerdì 9 Gennaio 2026
‘Tali e quali’, stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 9 gennaio, debutta alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino. Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico.  

In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, e in questa puntata, quarto giudice Carlo Conti. Il programma nasce come versione parallela di ‘Tale e Quale Show’, ma i partecipanti sono stati selezionati e verranno scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Si esibiranno 10 artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno.  

Nelle prime tre puntate Carmen Di Pietro parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta un cantante famoso.  

spettacoli

