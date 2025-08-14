32.8 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tamberi è diventato papà, è nata la piccola Camilla: “Il nostro miracolo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fiocco rosa in casa Tamberi-Bontempi. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori per la prima volta. Con un annuncio su Instagram, il campione olimpico di salto in alto e la moglie Chiara hanno presentato pubblicamente la loro prima figlia, Camilla.  “Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo”, queste le parole a corredo di uno scatto che ritraggono la manina della neonata stretta a quella del papà. La nascita di Camilla arriva in un momento speciale per la coppia: solo due giorni fa, il 12 agosto, Chiara ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. “Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore… Ti amo alla follia”, queste le parole d’amore di Tamberi per la moglie Chiara. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio con un post pubblicato sui social. “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa…”, aveva scritto Tamberi sui social, riportando le parole che aveva detto alla sua Chiara il giorno del matrimonio durante le promesse. “Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
32.8 ° C
34.6 °
32.8 °
38 %
3.6kmh
20 %
Gio
30 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (15)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati