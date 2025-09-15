27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Tamberi, la promessa dopo la delusione mondiale: “Tornerò”

Gian Marco Tamberi reagisce dopo la delusione ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. L’atleta azzurro è stato eliminato nelle qualificazioni del salto in alto alla rassegna iridata, a cui arrivava da campione in carica, non riuscendo a superare la misura di 2.21. Oggi, lunedì 15 settembre, Tamberi ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra deluso ma in cui assicura: “Tornerò. Ve lo prometto. Tornerò”. Tamberi, in pista con una vistosa fasciatura alla gamba, aveva mostrato la sua delusione già dopo la gara: “Sono arrabbiato perché è un risultato pietoso. Il rammarico c’è e dispiace perché le sensazioni nel riscaldamento erano buone, poi però non ho fatto neanche un salto giusto”, ha detto a Rai Sportl, “questo risultato fa male. L’anno scorso non avevo voglia di andare avanti e ora utilizzerò questa rabbia per continuare”. L’obiettivo rimane comunque partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Non vedo l’ora di ricominciare la preparazione. Sono comunque orgoglioso dei nostri ragazzi che scendono sempre in pedana lottando. Ora voglio solo tornare a casa dalle mie donne”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

