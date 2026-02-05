7.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tamponamento fra tre camion sull’A1, autista muore intrappolato tra le lamiere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 1.30, lungo l’autostrada A1 al chilometro 300, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze). Il sinistro ha coinvolto tre mezzi pesanti. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un mezzo di polisoccorso e un autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: l’uomo, alla guida del camion rimasto schiacciato tra gli altri due, era incastrato all’interno della cabina di guida. 

I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogru per spostare il rimorchio e liberare l’abitacolo, lavorando a lungo tra le lamiere per estrarre il conducente. Una volta recuperato, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il traffico sull’A1 è rimasto completamente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.5 °
6.7 °
81 %
2.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1478)ultimora (1319)sport (69)Eurofocus (55)demografica (35)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati