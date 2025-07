Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata ‘glo for music’

(Adnkronos) – Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio, il Singita Miracle Beach (Roma) si è trasformato in un palcoscenico inatteso ed emozionante grazie a un ‘secret show’ firmato glo for music, il progetto itinerante di glo– brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick destinati a fumatori adulti. Tananai, tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano è salito sul palco inaspettatamente, regalando al pubblico una performance intensa e coinvolgente che ha acceso la spiaggia con energia, emozione e freschezza. Durante lo show ha eseguito una selezione dei suoi brani più iconici – tra cui Tango, Abissale, Baby Goddam e Sesso Occasionale – alternando momenti di profonda emotività a esplosioni di entusiasmo collettivo. A seguire, ha sorpreso ancora una volta i presenti con un esclusivo DJ set, trasformando la serata in una vera festa sotto le stelle. L’evento si inserisce nel calendario estivo di ‘glo’ che da giugno ad agosto accende l’estate italiana con appuntamenti musicali unici, esperienze immersive e format innovativi. “Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo scelto di riproporre il format dei secret show di glo for music per continuare a creare momenti di autentica condivisione e offrire esperienze uniche e coinvolgenti, capaci di unire i nostri consumatori attraverso la musica e l’energia. Il nostro obiettivo è dare al pubblico adulto l’opportunità di sentirsi parte di qualcosa di speciale, inatteso e memorabile. In questo senso, Tananai si è rivelato il partner ideale: autentico, fresco, travolgente”, commenta Antonino Grosso, Head of Consumer Experience Italy di Bat Italia. L’estate di ‘glo’ non finisce qui, il brand è infatti presente come sponsor al Floating Fest, un format innovativo e immersivo che porta la musica live direttamente sul mare. I consumatori adulti avranno l’opportunità di assistere a concerti in alcune delle location più suggestive d’Italia. A terra, invece, la protagonista è la glo Fresh Room: una struttura mobile pensata per portare una vera ondata di freschezza nel cuore dei festival più amati d’Italia. Dal groove elettronico del Kappa Futur Festival alle vibrazioni sonore del Rock in Roma, passando per il Viva!, Locus Festival, Ama Music Fest e San B Sound, i visitatori maggiorenni saranno invitati a immergersi in un’esperienza dove musica, tecnologia e creatività si intrecciano in un unico racconto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)