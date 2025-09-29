Tananai, l’ex fidanzata Sara lo ‘cancella’ e getta l’album tra i rifiuti

(Adnkronos) – Guai di cuore per Tananai. La reazione tra il cantante di ‘Tango’ e l’influencer Sara Marino sarebbe giunta al capolinea. A confermare la rottura è stata proprio lei, con un gesto diretto e simbolico. Sara, infatti, ha condiviso tra le storie Instagram una foto che mostra il disco di Tananai abbandonato tra i rifiuti. Nessun commento e nessuna spiegazione ufficiale, solo due emoticon – tra cui quella della mano che saluta – che suonano come un addio definitivo. La storia tra i due era iniziata nel 2020, prima ancora che Tananai partecipasse al Festival di Sanremo con il brano ‘Sesso occasionale’, classificandosi ultimo tra i big ma iniziando la sua rapida ascesa nella musica italiana. Al momento, nessuna dichiarazione o replica da parte dell’artista. Tananai, noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha preferito mantenere il silenzio. Tuttavia nelle ultime settimane si era fatto notare in compagnia di Camilla Boniardi, in arte Camihawke. La content creator è stata avvistata prima a un suo concerto, poi in vacanza con lui in montagna e in un’intervista rilasciata a Fanpage, Camilla non ha smentito o confermato la notizia, piuttosto si è limitata a dire che sta attraversando un momento “sereno”. Secondo alcuni fan, la relazione tra Tananai e Sara si sarebbe conclusa proprio per la frequentazione con Camihawke. Intanto il gesto di Sara è stato condannato sui social, dove in molti l’hanno accusata di infantilismo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)