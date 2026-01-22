1.7 C
Taranto, cadavere trovato su strada provinciale: forse investito da auto pirata

(Adnkronos) –
Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, nella serata di ieri, lungo la strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto.  

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un cittadino di origine straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più probabile, al momento, è che l’uomo sia stato investito da un’automobile che poi non si è fermata per chiamare i soccorsi. Sarà l’autopsia a fare maggiore chiarezza.  

