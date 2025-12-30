6.5 C
Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell’ex presidente statunitense John F. Kennedy, è morta oggi all’età di 35 anni. A darne la notizia la famiglia sui social dalla John F. Kennedy Library Foundation.  

 

Schlossberg, che si era occupata soprattutto di temi ambientali e cambiamento climatico, aveva reso pubblica a novembre, in un saggio sul New Yorker, la diagnosi di una rara forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue e del midollo osseo. Nel testo, oltre a riflettere sulla malattia, sulla mortalità e sulla sua storia familiare, aveva anche criticato duramente il cugino Robert F. Kennedy Jr., attuale segretario alla Sanità, definendolo “un imbarazzo” per le sue posizioni contrarie alla ricerca medica finanziata dallo Stato e ai vaccini. 

 

