Tax credit, Guardia di Finanza a Cinecittà: acquisite carte di tre film

(Adnkronos) – Fiamme gialle in azione a Cinecittà. Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto visita agli studi di via Tuscolana per acquisire documentazione.

Le acquisizioni di documenti effettuate dalla Gdf su delega della Procura di Roma riguardano, a quanto si apprende, tre film tra cui ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo del 2023.

L’ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti riguarderebbe le fattispecie di truffa e false fatturazioni. Già da mesi a piazzale Clodio sono stati avviati diversi fascicoli sul tax credit, i finanziamenti concessi per la realizzazione dei film in Italia.

