24.2 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tax credit per il cinema, cinque fascicoli aperti dalla Procura di Roma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono almeno cinque i fascicoli già aperti da tempo dalla Procura di Roma in relazione al tax credit, i finanziamenti concessi per la realizzazione dei film in Italia. Gli accertamenti riguardano alcune decine di pellicole legate ad alcune società tra cui la One More Pictures, fondata da Manuela Cacciamani, attuale numero uno di Cinecittà e da lei guidata fino al giugno 2024, quando è stata nominata ad della Spa.  Faro acceso della procura anche sulla società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e la figlia a Villa Pamphili. I pm capitolini hanno delegato le forze dell’ordine per acquisire atti e documenti. Le indagini sono ancora in fase iniziale e nei fascicoli già avviati su singoli episodi di finanziamento, che sarebbero contro ignoti, si ipotizzano reati finanziari, economici e contro la Pa.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.2 ° C
25.3 °
22.4 °
72 %
2.1kmh
40 %
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie C (9)incendio (9)Eugenio Giani (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati