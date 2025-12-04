12.8 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Teatro alla Scala, per la Prima biglietti fino a 3.200 euro: incassi record a circa 3 mln

Sold out per la Prima. Anche per il 2025, il Teatro alla Scala conferma il suo status di evento imperdibile: tutti i biglietti disponibili per la Prima del 7 dicembre, che aprirà la stagione con ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič, sono andati esauriti, per un totale di circa 2.000 spettatori e un incasso che sfiora i 3 milioni di euro -2 milioni 850mila, per la precisione-. Una cifra in crescita rispetto allo scorso anno, quando la Prima si era fermata attorno ai 2,6 milioni di euro. 

 

I prezzi dei biglietti rappresentano da sempre uno degli elementi più discussi della serata mondana più attesa dell’anno. Per il 2025, la forbice è ampia: si va dai 150 euro per un posto in galleria fino a 3.200 euro per la platea e i palchi con affaccio in prima fila. Una struttura di prezzo che riflette la natura ibrida della Prima: un evento culturale di altissimo livello ma anche un appuntamento mondano che unisce élite internazionale, istituzioni e mondo dello spettacolo. 

All’incasso notevole della serata si contrappongono gli investimenti necessari per mettere in scena uno spettacolo che, per tradizione, rappresenta l’eccellenza della lirica mondiale. Il costo di produzione complessivo dello spettacolo che inaugurerà la stagione 2025/2026, oscilla tra 1,5 e 2 milioni di euro, incluse le otto repliche. Ogni replica garantisce un incasso medio tra 250 e 300mila euro, contribuendo a rendere il titolo della stagione un asset fondamentale per la sostenibilità economica del teatro.  

