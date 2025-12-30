Teatro all’asta, appello in rima di Pingitore: “Salvate il Salone Margherita”

6.5 C
(Adnkronos) – Pier Francesco Pingitore, ospite a ‘BellaMa’ oggi su Rai2, insieme a Milena Miconi e Martufello, ha lanciato un appello in rima per il Salone Margherita, nel giorno in cui la Banca d’Italia ha annunciato di aver messo all’asta il celebre teatro di via dei Due Macelli a Roma.  

 

Pingitore, fondatore della compagnia del Bagaglino, ha scoperto in diretta dal conduttore Pierluigi Diaco la notizia dell’ennesimo tentativo di vendita del Salone Margherita, chiuso nel 2020 durante il Covid, che avrà una base d’asta di 5 milioni di euro, augurandosi che i compratori mantengano vivo il teatro e offrendosi, insieme a Milena Miconi e Martufello, per anni star del Bagaglino, per riportare il Salone ai fasti di un tempo. 

“Ecco vedete là c’è Petrolini, che ve guarda con occhio minaccioso come per dì: ‘sentime bene a coso, qui semo alquanto fumantini e questa è casa nostra cocchi belli e non ce va de esse’ presi pe’ i fondelli. Là ce sta Fregoli co’ Lina Cavalieri, la Bella Otero… Il tempo è andato eppure pare ieri, Cleo de Merode splendente de lamè. Viviani, Totò, Aldo Fabrizi, Marinetti e D’annunzio che guarda dai palchetti, senza scordasse na coppia de cartello, la Ferri sottobraccio con Lionello. Quanti sogni, risate, quanta storia passò pe’ er Margherita, quanta gloria…” 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

