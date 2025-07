Techeteche TopTen chiude, X esulta. Delogu attacca: “Siete spregevoli”

(Adnkronos) –

Techeteche TopTen si appresta a trasmettere oggi, domenica 20 luglio, la sua ultima puntata. Il nuovo format del programma Rai, in onda sul primo canale, condotto da Bianca Guaccero chiuderà in anticipo, con l’ultimo appuntamento che era inizialmente previsto per l’1 agosto. Da domani, lunedì 21 luglio, tornerà quindi Techetechetè, una notizia che ha raccolto l’entusiasmo del popolo di X. Proprio l’accanimento social contro il programma è stato alla base dello sfogo di Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, che ha attaccato gli ‘haters’ sul proprio profilo X. “Techeteche TopTen non chiude semplicemente erano finite le puntate”, ha puntualizzato Delogu, che poi ha continuato, “ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace qui su X (non è questo il caso, ma voi pensate che sia stato chiuso) esultate. Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi”. “Vi spiego cosa c’è dietro un programma, anche piccolo. Ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno le bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere”, ha spiegato Delogu, “Voi esultate. Io mai nella vita esulterei se qualcuno di voi perdesse il lavoro, mai. Mi spiacerebbe e ve lo giuro su quello che ho di più caro, mi spiacerebbe sinceramente”. “Un programma può non piacervi, è lecito, ma esultare per la chiusura è spregevole. E ripeto, non è il caso ti Techetechetetopten perché è andato benissimo di ascolti e non chiude, è solo finito”, ha concluso Delogu, “spero ci ragioniate se dovesse accadere un’altra volta”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)