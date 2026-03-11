16.3 C
Tecnologia, Pannone (Asus): “Aziende cercano prodotti di qualità e durevoli”

(Adnkronos) – “Quando realizziamo prodotti che coprono fasce ampie partendo dall’entry level, quello che cerchiamo di fare è realizzarli dando continuità di qualità a ciascun prodotto. Questo perché vogliamo offrire ad ogni azienda è la sicurezza di avere un prodotto di qualità che duri nel tempo e che permetta quindi a qualsiasi dipendente di riuscire a lavorare autonomamente”. Sono le parole di Pietro Pannone, marketing manager di Asus Business, durante la presentazione del nuovo ExpertBook Ultra pensato per il segmento B2B e progettato per definire il futuro del mobile computing nell’era dell’intelligenza artificiale. È stata anche l’occasione per fare il punto sulle novità che offre l’intelligenza artificiale e sui cambiamenti del mercato. 

“Sappiamo – prosegue Pannone – come è importante per un’azienda avere sempre tutti i propri lavoratori in grado lavorare col proprio pc. Ogni malfunzionamento è un problema e un costo. Quindi a qualsiasi livello noi cerchiamo di offrire delle soluzioni intelligenti, una accessibilità, un quantitativo di porte che possa permettere al dipendente di lavorare comodamente dall’Usb all’Usb-c. Il dipendente può così avere tutta la gamma più vasta possibile di opportunità e di connettività. Tutte queste sono rinforzate, perché sappiamo che avere delle porte rinforzate va ad attutire quelli che possono essere danni e rotture. Lo scopo è offrire soluzioni intelligenti e applicazioni dell’intelligenza artificiale ad ogni livello su tutta la gamma che possono permettere a ogni dipendente di lavorare con il supporto dell’intelligenza artificiale nel migliore dei modi”. 

In un mercato sempre più competitivo diventa fondamentale offrire alle aziende un valore aggiunto: “Nel mercato del business bisogna portare prodotti che possano essere dal punto di vista commerciale e di soluzione diverso da tutto quello che già c’è. Puntiamo su prodotti di alta qualità che abbiano al proprio interno tutto ciò che un professionista può ricercare” conclude Pannone. 

economia

© Riproduzione riservata

