Telemarketing selvaggio, dal 19 novembre stop alle finte chiamate da cellulare

(Adnkronos) – Nuovo colpo al telemarketing molesto: dal 19 novembre scatterà il blocco previsto dall’Agcom alle chiamate da parte dei call center effettuate attraverso numeri di telefono mobili creati con la tecnica dello spoofing, cioè con quella tecnologia capace di modificare l’informazione che trasporta l’identità del chiamante (Cli). Il risultato è che utilizzando questa tecnica dai call center vengono generati numeri telefonici del tutto identici a quelli dei cellulari italiani, ingannando così numerosi cittadini che, ignari, rispondono quasi sempre a voci registrate o generate tramite intelligenza artificiale. 

Il blocco del prossimo 19 novembre segue quello dello scorso 19 agosto, che aveva interessato le sole false numerazioni fisse. Secondo i primi risultati che l’Agcom aveva pubblicato l’11 settembre scorso, quindi dopo meno di un mese dall’introduzione del primo stop allo spoofing, erano state circa 43 milioni le chiamate filtrate, con una media di 1,3 milioni di telefonate al giorno. L’autorità l’aveva definita “cifra considerevole”, calcolando ha rappresentato circa il 5,47% del totale delle chiamate ricevute dagli italiani nel periodo preso in esame. Il tasso di spoofing, aveva comunque rimarcato l’Agcom, “in un primo periodo aveva raggiunto soglie del 60%”. L’autorità, nel pubblicare i dati, aveva messo anche in guardia dal’evoluzione “più probabile del fenomeno”, ovvero “lo spostamento verso Cli mobili italiani o verso Cli internazionali di Paesi terzi”. Ma tra pochi giorni, con il nuovo stop, anche passare ai numeri di cellulare finti sarà vietato.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

