Telethon, Bnl Bnp Paribas raccoglie 9 milioni nel 2025, oltre 350 milioni in 34 anni

(Adnkronos) – Il contatore della solidarietà segna 9 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso anno: è la raccolta totale 2025 di Bnl Bnp Paribas per la Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. L’annuncio è stato dato in diretta su Rai 1 da parte della presidente di Bnl e di Findomestic Banca, Claudia Cattani, e di Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon.

“In 34 anni di cammino comune tra la Banca e Telethon – ha dichiarato la Presidente Cattani – abbiamo superato i 350 milioni di euro; un risultato particolarmente significativo che rappresenta un impegno costante realizzato insieme con i clienti – individui, famiglie e imprese – con le colleghe e i colleghi della Banca e delle Società di Bnp Paribas in Italia e con la grande comunità di persone vicine a Bnl e a Telethon. Crediamo nella ricerca scientifica che genera sapere condiviso e permette la costruzione di un futuro in cui la cura diventa vita”, ha concluso Cattani.

Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, ed ancora Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto: sono queste solo alcune delle regioni che si sono distinte quest’anno nelle donazioni, ma il contributo è stato trasversale e forte da tutta l’Italia.

La partnership tra Bnl Bnp Paribas e Fondazione Telethon, una delle maggiori iniziative di raccolta fondi in Europa, ha contribuito a finanziare 3.118 progetti con 1.916 ricercatori coinvolti. Nel corso degli anni, ricorda una nota del gruppo bancario, questa collaborazione ha sostenuto un percorso di ricerca con risultati di rilevanza internazionale. Fondazione Telethon ha reso disponibile la prima terapia genica al mondo con cellule staminali per il trattamento dell’Ada-Scid e, nel 2025, ha raggiunto un ulteriore traguardo straordinario con la terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich (Was), sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, che ha ottenuto il parere positivo dell’Ema e l’approvazione della Fda per la commercializzazione negli Stati Uniti. Telethon rappresenta per la Banca anche il più importante progetto di volontariato aziendale per un totale di circa 50 mila ore l’anno dedicate.

Un grande contributo a sostegno della ricerca scientifica è arrivato, spiega inoltre la nota, dagli eventi di solidarietà che si sono svolti sul territorio nazionale e nelle agenzie della banca, aperte straordinariamente con una forte affluenza di persone. Tra le iniziative più consolidate nel tempo, tra l’altro, la serata di spettacolo che da 11 anni la banca organizza con il Teatro Petruzzelli di Bari per la raccolta fondi (circa 980mila euro in totale, con oltre 11.500 spettatori) e la 27esima edizione della Staffetta di Udine, sostenuta da Bnl Bnp Paribas, che ha totalizzato finora oltre 3,5 milioni di euro.

