Temperature giù di 10 gradi, colpo di coda dell’inverno sull’Italia

Colpo di coda dell’inverno sull’Italia in queste ore, con un calo delle temperature di 10 gradi e un nuovo ribaltone meteo già da oggi 18 marzo. Qualche fiocco di neve cadrà sulle Alpi occidentali in Piemonte e Valle d’Aosta a 800 metri così come tra Marche, Abruzzo e Molise sull’Appennino Centrale sempre tra gli 800 e i mille metri”. Dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 marzo, sono arrivati “venti freddi dai Balcani e portano un colpo di coda invernale – ha spiegato all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – ma già dal pomeriggio di oggi tornerà il sole quasi ovunque per quattro giorni”. “Quindi per l’equinozio di primavera ci sarà il sole, per poi peggiorare di nuovo sabato – ha aggiunto l’sperto – Fine settimana infatti di pioggia, e in particolare sembra nelle stesse zone già colpite dalle alluvioni: Liguria, Toscana Emilia Romagna. Tra martedì e mercoledì anche qualche timida gelata tardiva in Val Padana e sulle valli del centro”. Il blitz invernale sarà intenso ma breve e già dal pomeriggio di mercoledì 19 marzo le temperature dovrebbero risalire verso valori tipicamente primaverili. Il ritorno a condizioni più miti si concretizzerà dopo 24-36 ore caratterizzate da venti provenienti da nord-est che spazzeranno soprattutto le coste adriatiche ma non risparmieranno nemmeno le regioni tirreniche, in particolare Toscana, Lazio e Campania. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)