13 C
Firenze
sabato 27 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una tempesta di neve a New York e in alcune zone dei Grandi Laghi e del Nordest degli Stati Uniti sta avendo un impatto significativo sul traffico aereo proprio sotto le feste natalizie. 

Secondo FlightAware, riferisce Cnn, sabato mattina oltre 1.850 voli interni, da e per gli Stati Uniti, hanno subito ritardi e almeno 600 sono stati cancellati. I tre principali aeroporti dell’area metropolitana di New York sono tra i più colpiti e ulteriori disagi sono stati segnalati all’aeroporto internazionale di Boston Logan. Le difficoltà seguono gli oltre 8.500 ritardi e le 1.700 cancellazioni di venerdì. 

L’area metropolitana di New York, si legge su Nbc New York, è ricoperta da diversi centimetri di neve fresca, proprio nel momento in cui si prevede che milioni di persone si metteranno in viaggio dopo le vacanze di Natale. 

New York ha ufficialmente registrato più di 10 cm di neve a Central Park. La neve è caduta particolarmente copiosa nelle zone a nord e a est della città. Diverse comunità nella valle dell’Hudson e nel Connecticut hanno registrato 23 cm di neve. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13 ° C
14.6 °
11.6 °
44 %
1.5kmh
0 %
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1094)ultimora (987)sport (42)Eurofocus (40)demografica (26)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati