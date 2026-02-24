9.5 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963: oltre 40 milioni di persone in allerta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli ultimi 150 anni. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve, il dato più alto dal 1963 secondo il National Weather Service. Il record precedente risale al 9 e 10 febbraio 2013.  

In alcune zone di New York City l’accumulo ha raggiunto i 48 centimetri, ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani, e le autorità hanno avvertito che la tempestala potrebbe entrare tra le dieci più violente mai registrate nella storia della città. 

 

La portata dell’ondata di maltempo è enorme nel complesso, oltre 40 milioni di persone sono ancora sottoposte ad allerta invernale e gli avvisi di bufera di neve si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale. L’Nbc riferisce che oltre 600mila persone sono senza elettricità nel Nord-Est. Migliaia di voli sono stati cancellati in tutto il Paese, con i disagi maggiori negli aeroporti dell’area di New York. 

 

Il Boston Globe ha annunciato che la neve è così forte che non sarà possibile stampare la versione cartacea del suo giornale. Il quotidiano ha definito la decisione “senza precedenti” nei suoi 153 anni di storia, ma la tempesta di nord-est e la forte nevicata “hanno impedito al personale addetto alla stampa del giornale di raggiungere in sicurezza Taunton, ora sede della tipografia Globe”. 

 

Circa 60 cm di neve sono caduti in alcune zone del New Jersey e di Long Island. New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania e Connecticut hanno dichiarato lo stato di emergenza, imponendo divieti di circolazione per i veicoli commerciali e restrizioni di viaggio. Diversi distretti scolastici, tra cui quelli di New York e Boston, hanno chiuso le scuole oggi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.5 ° C
11.2 °
8.5 °
74 %
1kmh
75 %
Mar
14 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1329)ultimora (1165)sport (77)Eurofocus (48)demografica (39)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati