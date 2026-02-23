10.6 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Tempesta di neve negli Usa, 5mila voli cancellati: a New York strade e ponti chiusi

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Oltre cinquemila voli sono stati cancellati negli Stati Uniti a causa della tempesta di neve che sta interessando il Paese. Secondo il sito di monitoraggio FlightAware, la tempesta ha costretto a terra ben 5.326 voli, sia interni, sia da o per gli Stati Uniti. Questi provvedimenti arrivano dopo che sono stati dichiarati gli stati di emergenza in diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island. 

Intanto New York City, la città più popolosa degli Stati Uniti, ha chiuso tutte le strade e i ponti al traffico non essenziale dalle 21 di ieri fino a mezzogiorno di oggi. Il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato in una conferenza stampa che le scuole saranno chiuse e che tutte le strade, le autostrade e i ponti saranno aperti solo per le emergenze. Per la prima volta in nove anni la città è infatti sotto allerta bufera di neve: sono previsti dai 45 ai 60 centimetri di neve. “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in ​​strada”, ha detto Mamdani. 

Si tratta della seconda grande tempesta invernale che colpisce la città quest’anno, dopo che 19 persone sono morte durante un’ondata di freddo durata tre settimane e iniziata il 19 gennaio.  

