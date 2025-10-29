17 C
giovedì 30 Ottobre 2025
Temporali sull’Italia, scatta l’allerta gialla per maltempo in otto regioni

(Adnkronos) – Forti temporali, fulmini, raffiche di vento. Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull’Italia da Nord a Sud e così, oggi giovedì 30 ottobre, scatta l’allerta meteo gialla in ben otto regioni. 

A causare la nuova ondata di maltempo, un’area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia che porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 

L’avviso prevede, dal primo mattino di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri, in estensione dalla tarda mattinata alla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi per la giornata di oggi allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia. 

