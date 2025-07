Temptation Island, anticipazioni stasera 24 luglio: il tradimento di Simone

(Adnkronos) – Doppio appuntamento con Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia torna stasera, giovedì 24 luglio, con il quinto appuntamento. In prima serata su Canale 5, Bisciglia tornerà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle cinque coppie rimaste, dopo il falò di confronto di ieri tra Denise e Marco, concluso con un addio. Questa settimana Temptation Island eccezionalmente raddoppia con due appuntamenti. In prima serata su Canale5: dopo la puntata di ieri, mercoledì 23, torna oggi, giovedì 24 luglio. Una nuova imperdibile puntata del docu-reality che appassiona e coinvolge il pubblico e che ci riserva ancora sorprese, colpi di scena e decisioni inaspettate. Il viaggio nei sentimenti promette turbolenze che mettono a dura prova le coppie. Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario, solo chi ha il coraggio di mettersi in gioco arriva alla verità. Tra alti e bassi, inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di leggerezza e divertimento i protagonisti continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti. Come proseguirà la loro esperienza nei rispettivi villaggi?

Attesissimo il falò di confronto tra Simone e Sonia. Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 23 luglio, Sonia ha scoperto il tradimento del suo fidanzato. La ragazza ha avuto la possibilità di vedere i filmati che ritraggono il personal trainer in atteggiamenti intimi con la single Rebecca. Simone ha trascorso un intero pomeriggio con la tentatrice, tra conversazioni profonde e massaggi a tutto il corpo. Davanti ai primi filmati Sonia ha reagito con rabbia: “Questo ha sbattuto la testa a terra”, ha detto. Ma non è finita qui… per Sonia ci sono altri video. Simone e Rebecca si sono lasciati andare a vere e proprie effusioni, culminate in un momento intimo. Simone ha preso per mano Rebecca e l’ha portata in bagno, lontano dalle telecamere. I microfoni, però, hanno registrato tutto. Sonia ha ottenuto come conferma la confessione di Rebecca: “Mi ha baciato”, ha confessato la tentatrice. “Mi vergogno di averlo avuto accanto”, ha detto la fidanzata, visibilmente scossa, prima di chiedere il falò di confronto che andrà in onda questa sera. Appuntamento su Canale 5 per scoprire come andrà a finire tra la coppia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)