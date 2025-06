Temptation Island, chi sono Valentina e Antonio: la terza coppia

(Adnkronos) –

Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale di Temptation Island 2025, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5. Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un filmato di presentazione della terza coppia. La prima, formata da Alessio e Sonia M., è stata svelata ieri, mercoledì 11 giugno, e la seconda, formata da Simone e Sonia B, è stata resa nota oggi, giovedì 12 giugno. Fidanzati da circa un anno ma già alle prese con problemi di fiducia. È stata proprio Valentina a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia: "Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie perché sono certa che durante il programma lui sbaglierà", ha dichiarato. A incrinare il rapporto tra Valentina e Antonio, un episodio risalente all'inizio della loro relazione. Valentina ha raccontato alle telecamere di Temptation Island che Antonio le aveva detto di partire con un amico, ma in realtà il viaggio lo ha fatto con un'altra ragazza, "la sua fidanzata". A svelarle la verità fu proprio quest'ultima, che le scrisse sui social: "Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato". Due ragazze nello stesso momento? "Eh… può capitare", commenta lui.