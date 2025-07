Temptation Island, i fidanzati distruggono il villaggio: la ‘paura’ di Ema Stokholma

(Adnkronos) – La terza puntata di Temptation Island ha sollevato diverse polemiche. Non sono passati inosservati gli atti di violenza dei fidanzati che in preda dalla rabbia si sono scagliati contro la scenografia del programma, condotto da Filippo Bisciglia. Un atteggiamento che è stato ripetutamente denunciato sui social. A commentare la puntata anche Ema Stokholma, la conduttrice radiofonica è intervenuta sulla piattaforma X: “I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga”, ha scritto. Un commento che ha scatenato gli utenti, i quali hanno accusato la conduttrice speaker radiofonica di “fare di tutta l’erba un fascio”: “Quando parli di maschi contestualizza grazie”, ha commentato un utente sotto al tweet. In particolare, Ema Stokholma faceva riferimento agli atteggiamenti dei fidanzati Antonio e Marco. Il primo, giovane napoletano, dopo aver visto alcuni video della fidanzata, non è riuscito a mantenere la calma e si è lasciato andare a un lungo sfogo, distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse davanti. Antonio ha cominciato a lanciare oggetti, distruggendo così la scenografia del villaggio, cominciando dalla torcia sulla spiaggia. Anche Marco non ha trattenuto la rabbia, il giovane prima si è scagliato contro le bottiglie d’acqua e poi, ha ribaltato (letteralmente) un tavolo di legno, lanciandolo in aria. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)