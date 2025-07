Temptation Island, il reality che piace proprio a tutti (soprattutto ai più giovani)

(Adnkronos) – “Temptation Island è magnetico, forse perché le corna le abbiamo avute tutti”, scriveva ieri Antonella Clerici su X durante la settima puntata del reality di canale 5. Una battuta ironica ma che ben riassume il senso del successo del programma, capace di attrarre milioni di telespettatori e diventare appuntamento fisso dell’estate. E quello che lo conferma, sono i numeri. La puntata andata in onda ieri, mercoledì 30 luglio, ha raggiunto un nuovo record con 4 milioni 340 mila telespettatori pari al 31.4% di share. Un successo che non si misura solo in valori assoluti, ma soprattutto sui target chiave. Su quello commerciale 15-64 anni la share sale al 38.62% mentre sul target 15-34 anni la share svetta al 51%. La puntata di ieri ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. Risultati eccezionali anche nella puntata precedente, quella andata in onda, martedì 29 luglio, con 4 milioni 200 mila telespettatori pari al 30.2% di share. Sul target commerciale 15-64 anni la share è del 36.73%, sul target 15-34 anni la share sale al 51.14%, mentre sul target 15-19 anni la share vola al 53.85%. È questo il segmento più fedele, che segue le vicende delle coppie con partecipazione attiva, valore che consacra il programma come fenomeno amatissimo tra le nuove generazioni. Anche sui social, l’hashtag #temptationisland è l’argomento più discusso delle serate con migliaia di commenti e meme che contribuiscono alla viralità del format. Non a caso Mediaset ha proposto per questa settimana un’operazione mai tentata prima d’ora con tre appuntamenti consecutivi. Questa sera, giovedì 31 luglio, andrà in onda il gran finale. “Una proposta inedita per celebrare il successo del programma, a chiusura di un mese straordinario che lo consacra come fenomeno dell’estate televisiva italiana”, aveva sottolineato l’azienda in una nota. E il pubblico lo sa bene: “Una roba fuori dal comune, fossi in loro penserei a Temptation invernale sulla neve…”, ha scritto con ironia un utente su X. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)