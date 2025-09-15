21.2 C
Temptation Island, il triangolo Valerio-Sarah-Ary: il colpo di scena

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il colpo di scena a Temptation Island è sempre dietro l’angolo. Com’è finita tra la coppia formata da Valerio e Sarah? Dopo un mese dal termine del programma di Canale 5, Valerio comincia a vivere la sua frequentazione con Arianna, la tentatrice. Ma dopo, il ragazzo ha iniziato ad avere dei ripensamenti e ha voluto rivedere Sarah. Ascoltare le sue dichiarazioni e passare del tempo con l’ex fidanzata, con cui è stato legato sentimentalmente per 5 anni, lo ha destabilizzato. Si è riavvicinato a Sarah, e insieme hanno passato quattro giorni intensi, durante i quali si sono confrontati. Lui pensava di riuscire a superare tutto, di poter andare avanti e ricominciare con Sarah, ma i dubbi sono tornati: non riesce a fidarsi completamente di lei. Ha provato a metterci una pietra sopra, a ripartire… ma ogni volta, ripensava agli errori commessi nel passato dalla ragazza. Il sentimento che prova è forte, ma il dolore accumulato lo ha portato a terminare definitivamente questa relazione. Si sente stanco e deluso. Dopo le vacanze, infatti, Sarah e Valerio si sono rivisti, hanno avuto una discussione pesante, e da quel momento non si sono più sentiti. “Io, da parte mia, provo ancora un sentimento grande nei suoi confronti, ma il dolore che mi ha causato è più forte di tutto”, ha detto Valerio che è arrivato davanti a Filippo Bisciglia da solo. “Con Ary, invece, sono sempre stato molto chiaro: con lei sto bene, c’è serenità. Ma il vero problema è che, ogni volta che tornavo a casa rivedere gli effetti personali di Sarah mi faceva andare in confusione. Per questo ho scelto di interrompere la nostra frequentazione”. Alla fine, insomma, Valerio, sceglie se stesso.    —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

