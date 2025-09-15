21.2 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Temptation Island, Rosario dice ‘addio’ a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rosario chiude definitivamente la sua storia con Lucia e accetta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel corso della puntata di ‘Temptation Island e poi… e poi…’ Lucia e Rosario hanno raccontato la loro verità dopo la fine del programma, dove i due erano usciti separati perché Rosario ha scoperto che, una volta finita l’esperienza nel reality, Lucia aveva incontrato di nascosto il tentatore Andrea.  Un gesto imperdonabile per Rosario che lo ha spinto a mettere fine definitivamente alla loro relazione. Ma si sa… quando si chiude una porta, si apre un portone. E quel portone porta il nome di Maria De Filippi. Dopo il chiarimento, infatti, Rosario è stato messo davanti a una: sedersi sul trono di Uomini e Donne. Qualche minuto di silenzio, di pensieri. Poi la decisione. Rosario ha detto sì e sarà il nuovo tronista del dating show di Canale 5.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.2 ° C
22 °
19.3 °
77 %
1kmh
0 %
Mar
26 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Almanacco (11)incendio (10)vigili del fuoco (10)elezioni regionali Toscana 2025 (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati