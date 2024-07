Temptation Island, si chiude l’edizione dei record

(Adnkronos) – Si è chiusa ieri sera l’edizione più vista di sempre di ‘Temptation Island’. L’ultimo appuntamento con l’undicesima edizione del docu-reality dei sentimenti cresce ancora e segna un nuovo record: 31.82% di share (38.63% sul target 15-64 anni) pari a 3 milioni 722 mila spettatori e si conferma, come sempre, leader della serata. Il programma ha toccato picchi del 47% di share e di 4 milioni 365 mila telespettatori. Boom tra i giovanissimi: 50.57% di share sui 15-34 anni e 64.67% di share sui 15-19 anni. Grande successo anche sui social: nelle serate di messa in onda #temptationisland è sempre stato l’argomento più discusso. E’ appunto Canale5, con l’ultima puntata di ‘Temptation Island 11’, a vincere la sfida della prima serata televisiva italiana di ieri, giovedì 25 luglio 2024. Il programma è stato visto da 3.722.000 telespettatori, facendo registrare uno share del 31.82%. A seguire sul podio Rai1, che ieri trasmetteva ‘Un viaggio a quattro zampe’ ed è stato la scelta di 1.511.000 spettatori (share del 10.28%), mentre La7 con ‘In Onda Prima Serata’ ha tenuto davanti allo schermo 856.000 telespettatori e totalizzato uno share del 5.85%. Rete4 proponeva ieri ‘Lo chiamavano Bulldozer’, scelta di 703.000 spettatori per uno share del 5.28%. Su Italia1 ‘Bastardi senza gloria’ ha riunito davanti allo schermo 624.000 utenti (share 5.05%), mentre su Rai3 ‘Il complicato mondo di Nathalie’ ha convinto 606.000 telespettatori ottenendo il 4.13% di share. Nell’access prime time, è Canale5 a vincere la sfida televisiva di ieri, essendo stato visto da 2.776.000 spettatori pari al 18.4%. A seguire, Rai1 con ‘Techetechetè’, visto da 2.320.000 telespettatori per uno share del 15.3%. Sul fronte della sfida televisiva serale, è il Tg1 a vincere: alle ore 20.00 il telegiornale della rete ammiraglia è stato infatti la scelta di 3.310.000 telespettatori, per il 24,34% di share. Il Tg5, sempre alle ore 20.00 ha interessato 2.734.000 utenti, per il 19,78% di share. Il Tg di La7 alla stessa ora è stato visto da 995.000 individui, share al 7,18%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)