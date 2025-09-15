17.5 C
lunedì 15 Settembre 2025
Temptation Island, stasera 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 15 settembre, Filippo Bisciglia conduce lo speciale ‘Temptation Island e poi… e poi…’ in prima serata su Canale5. Imperdibile appuntamento di questa seguitissima stagione del docu-reality che ci permetterà di scoprire gli sviluppi delle vicende delle sette coppie che hanno partecipato: Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Marco e Denise, Lucia e Rosario.  Un appuntamento ricco di emozioni, in cui non mancheranno conferme, colpi di scena e decisioni inaspettate perché, quando si parla d’ amore il vero finale lo scrive solo il tempo.  Durante la serata scopriremo che direzioni hanno preso i sentimenti dei protagonisti dell’ultima edizione. A distanza di poco tempo, la vita con il suo corso imprevedibile, ha portato a nuovi e inattesi scenari? Molte le novità, le sorprese e i colpi di scena. A raccontarne i retroscena e a dare voce ai sentimenti dei protagonisti il conduttore Filippo Bisciglia. L’appuntamento è alle 21.20 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

