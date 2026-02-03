11.7 C
Tennista sbaglia colpi e non si regge in piedi: “Crampi o alcol?”

(Adnkronos) –
Alcol o crampi? La domanda ha attraversato i campi di Gold Coast, in Australia, dove si sta tenendo un torneo Atp. Pochi giorni dopo la conclusione degli Australian Open 2026, il tennis continua a regalare spettacolo e qualche momento di ilarità. Tomislav Edward Papac, giocatore australiano numero 1325 del mondo, ha avuto qualche problema di equilibrio, per usare un eufemismo, durante il suo match contro il connazionale Sam Ryan Ziegann. 

Un video diventato rapidamente virale mostra infatti Papac faticare a muoversi, sia al servizio che con il dritto. Il passo è lungo e le gambe non sembrano reggere il peso del corpo, con il giocatore che cade anche a terra dopo aver sbagliato un colpo e si rialza aiutandosi con la racchetta.  

Probabile che alla base dei problemi di Papac ci siano crampi, gli stessi che nelle scorse settiamane hanno colpito, durante lo Slam di Melbourne, prima Jannik Sinner e poi Carlos Alcaraz. Qualcuno però, commentando il video su X, ha insinuato potesse esserci altro: “Forse c’è stata troppa tequila nel pre partita”. 

 

