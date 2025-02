Teocoli, frecciata al Milan: “Manca la società, Ibra non capisce un ca…”

(Adnkronos) – “Al Milan oggi non c’è la società. Prima c’erano Paolo Maldini e Boban, tutta gente che mastica calcio da una vita. Ora c’è Ibra, grandissimo calciatore che però non capisce un caz… di società”. Sono le parole di Teo Teocoli, noto tifoso rossonero, che nel giorno dei suoi 80 anni è intervenuto nella trasmissione “Un Giorno da Pecora”. Al centro della chiacchierata su Rai Radio 1, la situazione attuale del Milan. Per Teocoli, i problemi della stagione del Diavolo sono dunque da rintracciare ai vertici della società. Non a caso, il comico e conduttore ha chiuso il suo intervento da tifoso con un occhio al passato: “Facciano tornare almeno Galliani, che qualcosa di calcio mi sembra capisca”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)