11.7 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Teramo, 17enne disabile bastonato e gettato in cassonetto: la denuncia del papà sui social

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un ragazzo disabile di 17 anni è stato aggredito, preso a calci e pugni, bastonato e gettato per due volte all’interno di un cassonetto dell’immondizia. L’episodio è stato denunciato dal padre Roberto, attraverso un lungo video pubblicato sui social, sarebbe avvenuto a Silvi, dove l’adolescente vive. Nel suo racconto, l’uomo parla di vessazioni fisiche e psicologiche ripetute, non di un fatto isolato, e denuncia un clima di omertà e silenzio. Secondo quanto riferito, le violenze si sarebbero consumate in un luogo pubblico e alla presenza di altre persone, alcune delle quali non sarebbero intervenute. Per fortuna una persona però è intervenuta e il ragazzo si è salvato.  

“Oggi – dice l’uomo – intervenire è diventato un atto di coraggio quando dovrebbe essere normalità”. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Il fascicolo è seguito dalla Procura per i Minorenni dell’Aquila, che ha avviato gli accertamenti del caso. Trattandosi di violenze ai danni di una persona disabile, il procedimento procede d’ufficio.  

“Queste non sono ragazzate, non sono bravate – ribadisce il padre – ma bullismo, una piaga che provoca danni profondi e duraturi”. Nel suo racconto emerge anche l’amarezza per una società che tende a minimizzare e a voltarsi dall’altra parte, alimentando una cultura dell’omertà che finisce per proteggere i carnefici e isolare le vittime. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.3 °
10.7 °
73 %
3.6kmh
75 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1252)sport (69)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati