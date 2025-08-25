19.6 C
Teramo, 27enne trovato morto davanti al pc: indossava una maschera antigas

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto, a Roseto degli Abruzzi, davanti al pc con indosso una maschera antigas a cui era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori ieri nella tarda serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo che indagano sulla vicenda.  Al momento la pista più probabile è quella del gesto volontario anche se non si esclude che il 27enne stesse partecipando a una ‘sfida’ sui social network. I carabinieri hanno sequestrato il computer e i dispositivi informatici del ragazzo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

