Teramo, bimba di 6 mesi trovata morta nella culla dell’asilo nido

(Adnkronos) – Una bimba di sei mesi è morta in un asilo nido a Torano Nuovo, nel Teramano. Sono state le educatrici a trovarla nella culla priva di sensi, secondo quanto viene riportato dai media locali. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Teramo ed è già stata disposto l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso. L'episodio risale a ieri, quando una delle operatrici della struttura 'Bimbi a bordo', intorno alle 16,30, è andata a svegliare la piccola, residente ad Ancarano, che però non ha dato segni di vita. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto è giunta un'ambulanza medicalizzata del 118. Ma ogni tentativo di rianimare la bimba è stato vano. La salma è stata trasportata all'ospedale di Sant'Omero, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagano i carabinieri.