Terna, al via demolizioni dei tralicci, rimossi complessivamente 14 km linee aeree

(Adnkronos) – Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un’area prossima all’Ospedale San Giovanni di Dio. L’intervento, svolto alla presenza dell’Assessora a Urbanistica, Decoro Urbano e Toponomastica del Comune di Firenze, Caterina Biti e del Responsabile del Dipartimento Trasmissione Centro-Nord di Terna, Gilberto Ricci, dà il via ad una prima fase di lavori, della durata di 3 settimane, che prevede la rimozione di 2 km di collegamenti aerei, per un totale di 7 sostegni. L’attività, resa possibile dalla precedente realizzazione di nuove linee in cavo interrato, rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica dell’area metropolitana di Firenze. Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito oltre 45 milioni di euro, garantirà maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità della rete elettrica locale. 

Al termine del primo ciclo di demolizioni, Terna ha programmato, a partire dalla primavera 2026, tre ulteriori interventi di razionalizzazione, che coinvolgeranno, oltre al Comune di Firenze, anche i Comuni di Scandicci e Impruneta. Questa seconda fase consentirà di rimuovere ulteriori 12 km di linee elettriche aeree e 61 sostegni. 

A conclusione dell’intero programma di demolizioni, di 14 km di linee aeree e 68 sostegni, sarà possibile restituire al territorio circa 50 ettari oggi occupati da infrastrutture, un’estensione paragonabile a quella di circa 45 campi da calcio. Inoltre, la dismissione dei tralicci consentirà il recupero di significativi quantitativi di materiali – tra cui circa 200 tonnellate di ferro e 40 tonnellate di conduttori e corde di guardia – che saranno avviati a riutilizzo tramite operatori specializzati. Per l’intera durata dei lavori Terna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Prefettura di Firenze, adotterà misure temporanee di regolazione della viabilità, opportunamente segnalate, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e contenere l’impatto sulla circolazione. 

economia

