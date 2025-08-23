28.5 C
sabato 23 Agosto 2025
Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un ex finanziere di 59 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nell’auto all’interno del suo garage a Terni. L’uomo aveva una profonda ferita al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da un familiare. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’omicidio al suicidio. I militari hanno sequestrato l’oggetto che potrebbe aver causato la ferita e sentito i familiari della vittima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

