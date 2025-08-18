30.3 C
Terremoto a Latina, scossa di magnitudo di 2.7: paura ma nessun danno

Ultima ora
(Adnkronos) – Terremoto a Latina oggi, lunedì 18 agosto 2025. La scossa di magnitudo di 2.7 è stata registrata alle 12:24 dall’Istituto di Geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato a 4 chilometri a nord est di Latina ad una profondità di 8 chilometri. Dalle prime informazioni non ci sarebbero stati danni, ma sono arrivate diverse segnalazioni ai centralini di vigili del fuoco e forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

