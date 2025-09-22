25.1 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un terremoto, di magnitudo 4.3, è stato registrato oggi 22 settembre nell’area della Baia di San Francisco. Il sisma, avvenuto alle 2.56 locali, è stato forte abbastanza da svegliare le persone nella zona colpita. L’epicentro è stato localizzato a Berkeley, la cittadina della Baia dove ha sede la famosa università californiana, secondo quanto si legge sul sito del Los Angeles Times.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
25.1 ° C
25.9 °
21.5 °
74 %
4.5kmh
100 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati