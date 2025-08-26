20.4 C
martedì 26 Agosto 2025
Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – Terremoto al largo di Trapani oggi, martedì 26 agosto, a ovest delle isole Egadi. La scossa, di magnitudo 4.7, si è verificata nel Tirreno Meridionale alle 6.07 fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).  L’epicentro del sisma è stato dunque in mare, a 10 chilometri di profondità.  Sempre oggi, un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito poco dopo le 6 i dintorni di Cassino. Il sisma, registrato dall’Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

