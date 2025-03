Terremoto Campi Flegrei, Marisa Laurito: ”E’ un continuo, snervante per chi abita lì”

(Adnkronos) – “Sono appena arrivata a Napoli, questi terremoti sono una tragedia per chi vive in quelle zone. Molti che hanno avuto la possibilità di farlo, sono andati a vivere altrove, ma ho un sacco di amici carissimi che abitano a Bagnoli e Pozzuoli e sono isterici, è un continuo”. Così Marisa Laurito all’Adnkronos, dopo la fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvenuta intorno all’1,25 la scorsa notte, ai Campi Flegrei e a Napoli, con epicentro a Pozzuoli.

"Quando accadono queste cose è molto difficile capire cosa fare – sottolinea – mi hanno detto che c'è gente che si sta dando molto da fare e che in questo momento è tutto monitorato ma io che ne so? Quello che è certo è che per le persone che abitano lì ma anche a Napoli è diventata una situazione davvero snervante", conclude Laurito. (di Alisa Toaff)