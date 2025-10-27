10.6 C
lunedì 27 Ottobre 2025
Terremoto in Irpinia, oggi scuole chiuse ad Avellino e in altri Comuni

(Adnkronos) –
Scuole chiuse oggi lunedì 27 ottobre ad Avellino e in altri Comuni, dopo la forte scossa di magnitudo 4 registrata sabato sera, per favorire verifiche e controlli negli edifici. 

Un’ordinanza commissariale ha disposto ad Avellino per l’intera giornata di oggi la “sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido” e il “divieto di accesso a tutti i plessi scolastici del territorio comunale fatta eccezione per il personale tecnico incaricato delle verifiche di agibilità e sicurezza, per il personale dell’ufficio tecnico comunale, per le forze dell’ordine e per il personale di Protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni e per i tecnici incaricati dagli istituti scolastici”. 

Un’ordinanza sindacale per la chiusura delle “scuole di ogni ordine e grado” per la giornata di oggi, è stata emessa anche dal Comune di Montefredane, il più vicino all’epicentro del sisma, per effettuare “le verifiche tecniche”.  

E per svolgere le “opportune verifiche strutturali” anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza disponendo per oggi “la chiusura: delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, del territorio comunale di Benevento; degli uffici comunali (con onere per i dirigenti di individuare i servizi essenziali per i quali sarà garantito il regolare funzionamento); della villa comunale e dei parchi cittadini; del cimitero comunale (ferme restando le attività di accoglienza dei funerali con sola presenza di familiari) e dei teatri cittadini”. Una decisione presa dopo le “scosse di terremoto, con epicentro in provincia di Avellino a Montefredane e avvertite anche nella città di Benevento”, si sottolinea in una nota del Comune. 

cronaca

